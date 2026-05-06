Vancouver, British Columbia, 6. Mai 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) ("EMP Metals" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die ersten sieben Lkw-Ladungen mit Produktionsausrüstung von seinem Technologiepartner Saltworks Technologies Inc. ("Saltworks") in der Lithium-Demonstrationsanlage des Projekts Aurora eingetroffen sind, die sich im Projektgebiet Viewfield des Unternehmens in Saskatchewan, Kanada, befindet (siehe Abbildungen 1 und 2).

Die Lieferung ist ein bedeutender operativer Meilenstein für das Projekt Aurora, das integrierte Demonstrationssystem von EMP zur kontinuierlichen Lithiumraffination, das darauf ausgelegt ist, zehn (10) m3 Rohsole pro Tag vom Bohrloch zu Lithiumchemikalien zu verarbeiten. Die Produktionsgeräte werden umgehend in der Anlage aufgestellt, wobei die restlichen Ausrüstungslieferungen in den kommenden Wochen erwartet werden, während das Unternehmen auf eine angestrebte Inbetriebnahme der Anlage im dritten Quartal 2026 hinarbeitet.

"Wir sind begeistert, dass die Verarbeitungsausrüstung von Saltworks vor der Inbetriebnahme und termingerecht in unserer Anlage in Stoughton eingetroffen ist. Dies ist ein Moment, auf den wir seit mehreren Jahren hingearbeitet haben, und ich möchte Saltworks für seine technische Kompetenz und sein Engagement für den Erfolg des Projekts Aurora danken, während wir vom Bau in den Betrieb übergehen", sagte Karl Kottmeier, CEO von EMP Metals.

Das Projekt Aurora ist eine gemeinsame Initiative von EMP Metals und Saltworks Technologies, die darauf abzielt, die Lithiumsoleraffination zu vereinfachen, Kosten zu senken und die Risiken bei der Skalierung durch ein vollständig integriertes System zu minimieren. Im Rahmen des Planungsauftrags der Zusammenarbeit wird Saltworks die Planung der Großanlage sowie die Kostenschätzungen für eine modulare, reproduzierbare kommerzielle Raffinationsanlage mit einer Kapazität von über 3.000 Tonnen pro Jahr für EMP Metals vorantreiben und dabei reale Daten und Prozesskenntnisse aus der Demonstrationsphase nutzen.

Die Soleressource von EMP in Saskatchewan profitiert von einer sauberen Chemie, die frei von Schwefelwasserstoff (H2S) und aus Öl stammenden organischen Verbindungen ist, sowie von flachen, kostengünstigen Bohrungen, einer etablierten Infrastruktur und einem für kritische Mineralien förderlichen regulatorischen Umfeld. Diese Vorteile ermöglichen es dem Unternehmen, eine anfängliche kommerzielle Produktionsmenge von 1.500 bis 3.000 Tonnen pro Jahr anzustreben.

Über EMP Metals

EMP ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf großvolumige Ressourcen unter Verwendung der direkten Lithiumgewinnung ("DLE") konzentriert. EMP hält derzeit mehr als 205.000 Acres netto (83.000 Hektar) an untertägigen Mineralrechten (Subsurface Dispositions) und strategischen Bohrlöchern im Süden von Saskatchewan.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.empmetals.com oder über:

Karl Kottmeier, CEO

mailto:karl@pemgroup.ca

Tel: 1-604-689-7422

Paul Schubach, COO

mailto:paul@empmetals.com

Tel: 1-306-519-8341

204 - 252 Esplanade West

North Vancouver, BC

V7M 0E9

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