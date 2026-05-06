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BYD wählt bolttech als strategischen Partner für integrierte Versicherungslösungen aus



06.05.2026 / 08:40 CET/CEST

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Die mehrjährige Partnerschaft konzentriert sich zunächst auf fünf europäische Märkte LONDON, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- BYD, der weltweit führende Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat bolttech , das globale Insurtech-Unternehmen, zum bevorzugten strategischen Partner für integrierte Versicherungslösungen in seinen wichtigsten europäischen Märkten ernannt. Die Partnerschaft ist bereits im Vereinigten Königreich angelaufen und wird im Laufe dieses Jahres auf Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien ausgeweitet. bolttech wird seine mehrfach ausgezeichnete, KI-gestützte Plattform für Embedded Insurance nutzen, um BYD-Kunden maßgeschneiderte und flexible Kfz-Versicherungspakete für Elektrofahrzeuge anzubieten - bereitgestellt von einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von Versicherern. Die integrierte Versicherungserlebnis wird sowohl online als auch im Autohaus verfügbar sein, wobei entsprechende Deckungsoptionen während des Fahrzeugkaufs und der Finanzierung über die bolttech-Plattform angeboten werden. Stella Li, Executive Vice President von BYD, sagte, "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit bolttech als unseren Insurtech-Partner in Europa. Gemeinsam verwandeln wir Daten und Erkenntnisse in echten Mehrwert für unsere Kunden. Durch diese Partnerschaft erhalten Kundinnen und Kunden einen deutlich einfacheren Zugang zu Kfz-Versicherungen, die nahtlos in den Kaufprozess integriert sind - und somit vom ersten Moment an umfassend abgesichert sind, sobald sie ihr Fahrzeug übernehmen." Rob Schimek, Group Chief Executive Officer von bolttech, sagte: "Es ist uns eine Ehre, BYD, den weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen, bei seiner ambitionierten Mission zu unterstützen, eine nachhaltigere und technologiebasierte Zukunft voranzutreiben. Gemeinsam stellen wir Versicherern umfangreichere Fahrzeugdaten und Risikoanalysen zur Verfügung, was eine präzisere Preisgestaltung und bessere Versicherungsangebote für BYD-Fahrer ermöglicht." Die Partnerschaft geht über reine Online-Angebote und Policenerstellung hinaus. BYD und bolttech werden gemeinsam dafür sorgen, dass Versicherer Zugang zu wertvollen Sicherheitsanalysen und proprietären Fahrzeugdaten erhalten. Dadurch können Risikoprüfer Risiken genauer bewerten und wettbewerbsfähigere Versicherungsprodukte für das BYD-Ökosystem entwickeln. BYD ist der einzige Automobilhersteller, der Batterien, Elektromotoren und Antriebssysteme vollständig im eigenen Haus entwickelt und produziert. Kürzlich stellte das Unternehmen die zweite Generation der sogenannten "Blade Battery" vor, die ultraschnelles Laden ermöglicht - nahezu so schnell wie ein herkömmlicher Tankvorgang - und neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Lebensdauer setzt. Die Plattform von bolttech wird diese technologischen Fortschritte in Echtzeit an Versicherer vermitteln und so eine noch intelligentere, auf Elektrofahrzeuge zugeschnittene Risikobewertung ermöglichen. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/byd-wahlt-bolttech-als-strategischen-partner-fur-integrierte-versicherungslosungen-aus-302763831.html



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