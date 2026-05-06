DAX Prognose für Mittwoch, 06.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.938 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatierte der Index gleich das Tagestief. Es ging von hier aus am Vormittag dynamisch aufwärts. Der Kaufdruck hat bis zum Nachmittag angehalten. Der Index setzte moderat zurück, was aber direkt erneutes Kaufinteresse ausgelöst hat. Es wurde im Handel gestern ein deutlicher Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der Index ging bei 24.401 Punkten aus dem Tageshandel.

Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der DAX an und über die 25.500 Punkte-Marke schieben.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX aktuell bleibt technisch stark: Der DAX konnte wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern und bestätigt damit den kurzfristigen Aufwärtstrend im Stunden- und 4h-Chart.

Der DAX konnte wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobern und bestätigt damit den kurzfristigen Aufwärtstrend im Stunden- und 4h-Chart. Bullische DAX Prognose dominiert: Solange der Index über 24.603 Punkten notiert, bleiben neue Hochs sowie Kursziele im Bereich von 24.800 bis 25.000 Punkten möglich.

Solange der Index über 24.603 Punkten notiert, bleiben neue Hochs sowie Kursziele im Bereich von 24.800 bis 25.000 Punkten möglich. Marktstimmung unterstützt weitere Gewinne: Der Fear-and-Greed-Index signalisiert weiterhin positive Anlegerstimmung, warnt aber gleichzeitig vor möglichen kurzfristigen Gewinnmitnahmen.

Der DAX ist gestern bei 23.938 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte direkt zu Handelsbeginn das Tagestief. Anschließend setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den deutschen Leitindex bis in den Nachmittag hinein deutlich steigen ließ. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden schnell gekauft, wodurch sich der positive Trend weiter festigte.

Zum Xetra-Handelsschluss notierte der DAX bei 24.392 Punkten, der Tagesschluss lag bei 24.401 Punkten. Damit konnte der Index erneut einen deutlichen Tagesgewinn verbuchen. Auch nachbörslich blieb der DAX stabil und bewegte sich in einer engen Seitwärtsrange.

Im heutigen Frühhandel konnte sich der DAX aktuell bereits über die Marke von 24.500 Punkten schieben und notiert damit klar über dem Schlusskurs des Vortages.

Einzelwerte im Fokus

Von den 40 DAX-Werten schlossen gestern 32 Aktien im Plus. Besonders gefragt waren:

Infineon +6,55 %

Rheinmetall +4,66 %

Commerzbank +4,63 %

Schwächer präsentierten sich hingegen:

Fresenius Medical Care -10,31 %

Fresenius SE -2,67 %

DHL Group -1,28 %...

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