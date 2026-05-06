Solingen (ots) -Camping unter dem Sternenhimmel, ein langer Abend am See, Grillen mit Freunden auf der Terrasse - die perfekte Outdoor-Idylle. Doch oft reicht nur ein leises Summen und schon kippt die Stimmung: Mücken können das Naturerlebnis schnell trüben. Hier schafft Thermacell Abhilfe, und zwar ganz ohne Chemie. Der Spezialist für Mückenabwehr bringt eine neue Generation seines Mückenschutzsystems auf den Markt, das aus dem Öl des Zitroneneukalyptus gewonnen wird und nicht direkt auf die Haut aufgetragen werden muss.Pflanzlicher Wirkstoff mit nachgewiesener WirkungDer Wirkstoff der neuen PT19-Formel basiert auf Citriodiol, einem aus Eucalyptus-Citriodora-Öl gewonnenen Inhaltsstoff, und hält Mücken fern. Während herkömmliche Repellents meist direkt auf die Haut aufgetragen werden müssen, arbeitet Thermacell mit einer sogenannten Schutzzonen-Technologie. Die kompakten, kabellosen Geräte nutzen ein Heizsystem, das ein Wirkstoffplättchen aktiviert, das bis zu vier Stunden hält. Dadurch entsteht rund um die Nutzer*innen eine mückenfreie Zone von bis zu 15 Quadratmetern, ideal für Campingplätze, Picknickstellen oder den Balkon.Neues Design für Terrasse und CampingplatzParallel zur neuen Formel hat Thermacell auch das Design der Geräte überarbeitet. Der HALO MINI präsentiert sich mit einer glatten, polierten Oberfläche und Farbvarianten in Schwarz und Weiß. Damit wirkt der Mückenschutz weniger wie ein technisches Gadget und eher wie ein dezentes Outdoor-Accessoire. Der UVP für den HALO MINI mit Wirkstoff und Gas für 12 Stunden Betriebsdauer liegt bei 54,95 EUR.Speziell für Camping- und Trekkingtouren entwickelt, sorgt der Thermacell MR-BP Backpacker für eine mückenfreie Zone von etwa 15 m² und hält dabei bis zu 98 % der Stechmücken fern. Der Wirkstoff wird über ein Plättchen abgegeben, das mittels Mini-Butangasgrill mit Piezozündung ohne offene Flamme erhitzt wird. Das nur 114 g leichte Gerät wird einfach mit einer handelsüblichen Gaskartusche (Standard-Schraubgewinde) betrieben. Kompakt, sicher und nahezu geruchlos - die perfekte Alternative zu gängigen Sprays oder Lotionen. UVP: 74,95 EURWeitere Informationen auf thermacelloutdoor.de (https://herbertz.com/collections/thermacell)Pressekontakt:Herbertz GmbHhttps://herbertz.comOriginal-Content von: Herbertz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180570/6269473