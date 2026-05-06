Apple kündigte bereits im Juni 2024 eine personalisierte KI-Version der Assistenzsoftware Siri an - und machte zeitweise auch Werbung dafür. Nach einer Klage gibt es nun einen kostspieligen Vergleich. Apple will eine Klage wegen der Verzögerungen bei neuen KI-Funktionen mit einer Zahlung von 250 Millionen US-Dollar (rund 214 Mio Euro) beilegen. Die Vergleichsvereinbarung wurde der zuständigen Richterin im US-Bundesstaat Kalifornien zur Bestätigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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