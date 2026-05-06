Cyber-Angriffe werden professioneller - Cyber-Beratung muss es auch werden. Auf dem Digitalkongress "Cyberversicherung" zeigt Hiscox im Vortrag "Next Level Cyber-Schutz: Das Hiscox Cyber-Update", wie Vermittlerinnen und Vermittler Cyber-Versicherung heute einfach, verständlich und vertriebsstark einsetzen. Im Fokus: Was ist neu bei der Hiscox Cyber-Versicherung - und was bedeutet das konkret für Ihren Beratungsalltag? Sie erhalten einen kompakten Überblick über die wichtigsten Produkt Updates, lernen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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