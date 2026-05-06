Die Alte Leipziger Bauspar hat ihren Bauspartarif AL_Neo überarbeitet und die Konditionen verbessert. Der Fokus liegt auf niedrigeren Darlehenszinsen. Damit will die Bausparkasse der ALH Gruppe für mehr Planungssicherheit bei Kunden sorgen. Die neuen Zinssätze gelten für neu abgeschlossene Verträge. Die Bausparkasse der ALH Gruppe hat an ihrem Tarif AL_Neo gefeilt. Der überarbeitete Bauspartarif ist im Mai gestartet und bietet Kunden künftig verbesserte Konditionen. Im Mittelpunkt stehen niedrigere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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