Mehr Schutz für Mieter: Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der unter anderem Indexmieten begrenzt, Regeln für möbliertes Wohnen und Kurzzeitvermietungen verschärft und die Schonfristzahlung ausweitet. Auch Vermieterregelungen sollen erleichtert werden. Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche einen Gesetzentwurf zur Anpassung des sozialen Mietrechts verabschiedet. Ziel ist es, den Mieterschutz zu stärken und den Mietanstieg in angespannten Wohnungsmärkten zu dämpfen.Ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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