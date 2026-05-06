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Ein Cup-and-Handle-Muster im XRP-Tageschart zielt auf $1,70, doch ein On-Chain-Warnsignal bremst die Euphorie. Der Kurs pendelt seit Februar zwischen $1,30 und $1,45, während am 7. Mai dreifach gehebelte XRP-ETFs an der Nasdaq starten. Der CLARITY Act steht vor der entscheidenden Markup-Phase im Senat, und die XRP Prognose hängt an dieser Frist vor der Sommerpause am 21. Mai.

Spot-XRP-ETFs haben seit ihrem Start mehr als $1,30 Milliarden an Zuflüssen gesammelt. Die XRP Prognose für Mai stützt sich stärker auf politische Entscheidungen als auf technische Signale allein. Gleichzeitig suchen Anleger nach Positionen, die nicht von Senatsabstimmungen abhängen. Dieser Artikel analysiert die XRP Prognose im Detail und zeigt, welche Alternative Presale-Anleger derzeit im Blick haben.

XRP Prognose Mai 2026: CLARITY Act, ETF-Launch und das entscheidende Kursmuster

XRP notiert am 5. Mai bei $1,41 laut Bybit und hält sich knapp über der psychologischen Marke von $1,40. Am 4. Mai durchbrach der Kurs $1,40 mit einem deutlichen Volumenanstieg. Die XRP Prognose verbessert sich mit jedem Test der oberen Spanne, und der Tageschart zeigt ein Cup-and-Handle-Muster mit Nackenlinie bei $1,50.

Allerdings stieg der NVT-Wert am 29. April auf 1.076, den höchsten Stand seit Oktober 2025 laut BeInCrypto. Ein hoher NVT-Wert signalisiert, dass der Kursanstieg schneller erfolgte als die Netzwerkaktivität. GraniteShares startet am 7. Mai dreifach gehebelte XRP-ETFs an der Nasdaq. Spot-XRP-ETFs verzeichneten im April $75 Millionen an Zuflüssen.

Senator Lummis bestätigte den CLARITY Act Markup für Mai, was die XRP Prognose mit regulatorischer Klarheit untermauert. Das Gesetz würde XRP als digitale Ware klassifizieren. Die kumulierten ETF-Zuflüsse übersteigen $1,30 Milliarden, und die Frist am 21. Mai setzt Zeitdruck.

Changelly prognostiziert einen XRP-Durchschnittspreis von $2,06 für Dezember 2026. Die XRP Prognose im bullischen Szenario braucht Monate regulatorischer Fortschritte. Das wirft die Frage auf, ob eine Position mit kürzerem Zeithorizont die bessere Wahl für die XRP Prognose dieses Zyklus bietet.

Pepeto: Die Presale-Plattform mit funktionierender Börse und breitem Einstiegsfenster

Die XRP Prognose zeigt eine klare Aufwärtsbewegung, aber der Zeitrahmen bleibt lang. Genau in solchen Phasen richten sich die Blicke auf Presale-Positionen mit funktionierenden Produkten.

Kein anderer Presale am Markt liefert derzeit eine vollständig funktionierende Börse. Pepeto bietet genau das, und jeder Krypto-Halter auf jeder Blockchain kann profitieren. Drei Kernfunktionen bilden das Fundament der Plattform.

Eine Bridge überträgt Vermögenswerte zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gebühren. Eine Handelsplattform arbeitet mit null Gebühren, sodass jede Position ihren vollen Wert behält. Ein Bewertungstool liest jeden Token-Vertrag vor dem Handel und warnt vor versteckten Risiken.

Alle drei Funktionen arbeiten als eine einzige Plattform. Die Börse läuft bereits und wächst stetig. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was Käufern eine unabhängig bestätigte Sicherheitsgrundlage bietet.

Der Gründer des originalen Pepe-Tokens, der ein Projekt mit 7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung aufgebaut hat, leitet Pepeto. Ein ehemaliger Binance-Spezialist gestaltet den Listing-Zeitplan. Mehr als $9,8 Millionen sind in Runden eingegangen, die jedes Mal schneller schließen, und der Preis von $0,0000001868 lässt weiten Abstand nach oben offen.

Sobald das erwartete Binance-Listing den Handel eröffnet, fließt Volumen über jede Chain, die die Bridge bedient. Jeder Tag näher am Listing ist ein Tag weniger mit dem aktuellen Presale-Preis. Während die XRP Prognose auf den Senat wartet, bewegt sich dieses Fenster auf eigenem Zeitplan.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt für Mai mehrere Katalysatoren in Richtung $1,50. Pepeto bietet eine Chance, die nicht von regulatorischen Zeitplänen abhängt. Die Analysten sehen die XRP Prognose einheitlich positiv, und sobald der Ausbruch kommt, schließt das erwartete Binance-Listing das Presale-Fenster endgültig. Die offizielle Pepeto-Website zeigt das Kapital, das vor den Schlagzeilen angekommen ist. Wer vor dem Listing handelt, positioniert sich dort, wo der Abstand am größten ist.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für Mai 2026?

Die XRP Prognose für Mai zeigt ein Cup-and-Handle-Muster mit Ziel bei $1,70. Der CLARITY Act Markup und der Start der GraniteShares 3x ETFs am 7. Mai sind die wichtigsten Katalysatoren. Der Widerstand bei $1,50 bleibt die entscheidende Marke für die XRP Prognose dieses Monats.

Was ist Pepeto und wie unterscheidet es sich von XRP in diesem Zyklus?

Pepeto ist ein Presale-Token mit einer gebührenfreien Börse, einem Vertragsscanner und einer Cross-Chain-Bridge. Die XRP Prognose sieht Gewinne über Monate, während Pepeto den Abstand zum erwarteten Binance-Listing in einem einzigen Ereignis komprimiert. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuellen Zahlen.