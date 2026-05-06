Rational hat einen starken Start ins Geschäftsjahr 2026 hingelegt, mit einer breiten organischen Beschleunigung in den Kernregionen, einer anhaltenden Überperformance von iVario und weiteren Belegen dafür, dass die mehrjährige Expansion der globalen Vertriebsorganisation in strukturell stärkere Wachstums- und Sichtbarkeitsmerkmale umschlägt, insbesondere in Nordamerika. Während die Bruttomarge aufgrund von Wechselkursen und Zöllen unter Druck geriet, trotz der Preisanpassungen in den USA und höherer Volumina, blieb die zugrunde liegende Ausführung stark mit disziplinierten Kostenkontrollen, resilienter Rentabilität und verbesserter Cash-Generierung. Insgesamt stärkt der Q1-Bericht unsere Ansicht, dass Rational in eine strukturell stärkere Wachstumsphase eintritt, unterstützt durch steigende Verkaufsproduktivität, wiederkehrende Aftermarket-Exposition und langfristiges Durchdringungspotenzial, was unsere BUY-Empfehlung und das leicht angehobene Kursziel von 830,00 EUR untermauert. Registrieren Sie sich hier für den heutigen Earnings Call um 15:00 CEST: https://research-hub.de/events/registration/2026-05-06-15-00/RAA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rational-ag
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