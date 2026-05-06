Voltatron's Q1 2026 ad hoc bestätigt den erfolgreichen Restrukturierungsfall. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg auf 12,6 Mio. EUR, angetrieben durch die erstmalige vollständige Konsolidierung von KOMITEC, und das Kerngeschäft wurde erstmals vor Steuern profitabel. Die EBITDA-Marge von 16,6 % wird durch einen einmaligen Buchgewinn aus der Akquisition geschönt, aber wenn man diesen herausrechnet, liegt die angepasste Marge von 8,1 % im Einklang mit unserem Jahresverlauf. Die Umsatzlaufzeit annualisiert liegt leicht über unserer Schätzung von 49,0 Mio. EUR. Die endgültigen Zahlen, einschließlich Bilanz und Cashflow, werden am 13. Mai veröffentlicht. Spekulativer KAUF, Kursziel von 5,00 EUR unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/voltatron-ag
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