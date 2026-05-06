LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Afonso Osorio spricht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem gut austarierten Quartal. Vor allem der Umsatz sei besser als gedacht. Der Free Cashflow sei allerdings trotz starker Auftragseingänge schwach ausgefallen./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000HAG0005
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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