Bonn (www.anleihencheck.de) - In einem weithin erwarteten Schritt beließ die Bank of England (BoE) den Leitzins (Bank Rate) in der vergangenen Woche unverändert bei 3,75%, so die Analysten von Postbank Research.Die Dynamik am Gilts-Markt habe weiterhin klar im Fokus gestanden: Die Renditen seien erhöht geblieben, während Anleger gemischte Konjunktursignale verarbeitet hätten - darunter ein moderater Anstieg der Inflation und ein Rückgang der Arbeitslosigkeit - vor dem Hintergrund anhaltender energiebezogener Unsicherheit und innenpolitischer Störgeräusche. In der Folge hätten sich die Gilt-Renditen wieder in Richtung mehrjähriger Höchststände bewegt und seien über 5% gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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