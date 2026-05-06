Der kalifornische E-Auto-Hersteller Lucid Motors hat mit Bekanntgabe seiner Quartalszahlen seine Prognose fürs Gesamtjahr ausgesetzt. Wegen Problemen mit einem Zulieferer blieben Auslieferungen und Umsatz deutlich unter den Erwartungen. Eine neue Prognose für 2026 will Lucid erst im Sommer vorlegen. Das Geschäft bei Lucid lief im ersten Quartal 2026 deutlich anders als geplant: Zwar lagen Produktion, Absatz und Umsatz höher als im Vorjahresquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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