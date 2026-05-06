Wie hat die Digitalisierung die Immobilienvermittlung bereits verändert? Welchen Stellenwert nimmt künstliche Intelligenz für Immobilienmakler ein? Und welche Bedeutung wird KI künftig im Immobilienvertrieb haben? AssCompact hat nachgefragt bei der PlanetHome Group. Interview mit Christopher Schnell, COO der PlanetHome Group Herr Schnell, der Immobilienmarkt hat sich nach der Krisenphase wieder erholt. Wie blicken Sie auf die Entwicklung in den ersten Wochen des Jahres 2026? Der Markt zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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