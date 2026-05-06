DJ VDMA: Kräftiges Auftragsplus im März durch Sondereffekte

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau hat im März einen starken Zuwachs beim Auftragseingang verzeichnet. Der Sprung nach oben ist jedoch maßgeblich auf großvolumige Projektgeschäfte zurückzuführen und spiegelt keine breite konjunkturelle Trendwende wider. Die gesamten Bestellungen stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat real um 27 Prozent, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte.

Die Orders aus dem Inland legten dabei um real 17 Prozent zu. Für das Ausland errechnete sich ein deutliches Plus von 31 Prozent. Während die Bestellungen aus den Euro-Ländern lediglich um 2 Prozent zunahmen, kamen die stärksten Impulse aus den Nicht-Euro-Ländern, die ein Orderplus von 42 Prozent beisteuerten.

VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt bewertete das Ergebnis trotz der hohen Zahlen zurückhaltend: "Diese Sondereffekte sind sehr erfreulich. Sie markieren aber leider nicht den Beginn eines breiten Aufschwungs, sondern beschönigen die Lage", erläuterte er. Die geopolitischen Spannungen in der Ukraine und der Golfregion sowie neue Handelsbarrieren sorgten weiterhin für eine ausgeprägte Investitionszurückhaltung in vielen Fachzweigen.

Kritik übte Gernandt insbesondere an der politischen Führung in Berlin und Brüssel. Ein Jahr nach ihrem Amtsantritt vermisse die Industrie die notwendigen strukturellen Reformen. "Die Regierungskoalition tut sich vor allem mit internen Streitigkeiten hervor, statt mit Weichenstellungen, die unsere Unternehmen im globalen Wettbewerb stärken", sagte der Chefvolkswirt.

Durch das starke März-Ergebnis schloss das gesamte erste Quartal 2026 mit einem leichten Plus von real 4 Prozent ab. In der Bilanz von Januar bis März legten die Auslandsaufträge um 6 Prozent zu, während das Inland ein Minus von 2 Prozent verbuchte. Die Bestellungen aus den Nicht-Euro-Ländern stiegen im Dreimonatszeitraum um 9 Prozent, während die Nachfrage aus den Euro-Ländern mit einem Minus von 1 Prozent leicht rückläufig war.

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May 06, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

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