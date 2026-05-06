Hannover (ots) -Sommer kann man nicht planen, aber schmecken. Burger King Deutschland bringt daher gemeinsam mit Sally Özcan eine neue limitierte Dessert-Reihe auf den Markt. Ab dem 5. Mai sind die Tropical Mango Desserts in allen teilnehmenden Burger King Restaurants in Deutschland erhältlich. Die vier neuen Kreationen kombinieren fruchtige Mango mit cremigem Softeis und Schoko-Coco Topping. Die Desserts sorgen für echte Summer Vibes, ganz egal, ob das Wetter mitspielt oder nicht.Mit den Neuheiten setzen Burger King Deutschland und die Unternehmerin und Content-Creatorin Sally Özcan ihre Zusammenarbeit fort. Bereits im vergangenen Jahr hatten beide Partner gemeinsam Baklava Style Desserts auf den Markt gebracht. Für die aktuellen Desserts wurde erneut zusammengearbeitet - von der Idee bis zur geschmacklichen Ausarbeitung. Entstanden ist eine Auswahl aus King Fusion, King Sundae, King Shake und King Float. Die Desserts sind sowohl zum Löffeln als auch zum Trinken gedacht und richten sich an Gäste, die fruchtige Dessertvarianten bevorzugen. Entwickelt wurden sie gemeinsam mit Burger King Chefkoch Tim Lenke."Ziel war ein Geschmackserlebnis, bei dem alle Aromen perfekt ineinandergreifen", sagt Sally Özcan. "Gemeinsam mit Burger King habe ich mit viel Liebe zum Detail an den Rezepturen gearbeitet - und das Ergebnis spricht für sich. Wenn man beim ersten Löffel kurz den Alltag vergisst, ist das für mich das schönste Kompliment."Auch bei Burger King Deutschland steht der kollaborative Ansatz im Fokus. "Die Zusammenarbeit mit Sally zeigt, wie wir unser Food-Angebot gemeinsam mit starken Partnern weiterentwickeln - nah an unserer Marke und unserer Community und für Genussmomente, die einfach gute Laune machen", sagt Yvonne von Eyb, Chief Marketing Officer bei Burger King Deutschland.Die Tropical Mango Desserts sind ab 5. Mai in allen teilnehmenden Burger King Restaurants in Deutschland erhältlich, nur solange der Vorrat reicht.Pressekontakt:BURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0152 / 549 11 68E-Mail: daniel.polte@burgerking.deBurger King PressebüroAnsprechpartner: Tobias Müller, Folke VoigtTelefon: 0172 / 270 16 79E-Mail: burgerking@emanatepr.comOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/6269622