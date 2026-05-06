Ismaning (ots) -Der Live-Commerce Anbieter HSE hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl Umsatz als auch Ergebnis gesteigert und damit die strukturelle Stärke sowie die Resilienz seines Geschäftsmodells in einem weiterhin herausfordernden Konsumumfeld eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Erlöse stiegen um 4 Prozent auf 641,6 Mio. Euro, die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 14,7 Prozent.Damit bestätigt das Unternehmen die nachhaltige Ertragskraft seines integrierten Geschäftsmodells, das zunehmend von digitalen Skaleneffekten und einer hohen Kundenbindung profitiert."In einem Markt mit nahezu unbegrenzter Auswahl wird kuratierte Orientierung, persönliche Beratung und Entertainment zum entscheidenden Differenzierungsfaktor", sagt Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung. HSE setzt genau hier an: mit einem integrierten Live-Commerce Ansatz, der Content, Commerce und Community zu einem durchgängigen Kundenerlebnis verbindet und so Kundenbindung wie Monetarisierung nachhaltig stärkt.Diese strategische Differenzierung in Verbindung mit proprietären Marken gewinnt in einem Umfeld wachsender Angebotsvielfalt weiter an Bedeutung und erweist sich als zentraler Werttreiber des Geschäftsmodells von HSE.Das Marktumfeld im Geschäftsjahr 2025 war von Kaufzurückhaltung, erhöhter Sparneigung und geopolitischen Unsicherheiten geprägt. Gleichwohl gelang es HSE profitabel zu wachsen. Treiber war eine stabile, loyalitätsgetriebene Kundenbasis von rund 1,15 Millionen aktiven Kunden, flankiert von einer erfolgreichen Neukundengewinnung im Zuge der digitalen Skalierung.Strategischer Kern von HSE ist ein plattformbasiertes Live-Commerce Modell, das TV, E-Commerce und Social Commerce integriert. Während das digitale Geschäft im Jahr 2025 weiter an Gewicht gewann und sich zunehmend zum bestimmenden Wachstumstreiber entwickelte, bleibt das lineare TV bei stabiler Reichweite und konstanten Zuschauerzahlen ein wesentlicher Anker innerhalb des Gesamtmodells.Auf dieser Basis treibt HSE die Digitalisierung seines Geschäftsmodells konsequent voran. Der Fokus liegt auf dem Ausbau skalierbarer digitaler Kanäle, insbesondere im Bereich Social Commerce. Seit 2020 investiert das Unternehmen gezielt in Live-Streaming Formate und hat seine digitale Live-Commerce Kompetenz seither systematisch erweitert und fest im Geschäftsmodell verankert.Mit rund 12.000 Stunden Live-Content pro Jahr verfügt HSE über eine in Europa einzigartige Produktions- und Distributionsbasis. Dabei folgt HSE bewusst nicht der Logik rein transaktionaler Handelsplattformen, sondern setzt auf eine kundenzentrierte Plattform, in der Creator eine zentrale Rolle in der Kundenansprache und Kundenbindung einnehmen.Über HSEHSE ist einer der führenden Live-Commerce Anbieter Europas und betreibt eine integrierte Plattform, die TV, E-Commerce, App und Social Commerce miteinander verbindet. Das Unternehmen kombiniert kuratierte Sortimente mit unterhaltsamen, Creator-getriebenen Inhalten und schafft so ein differenziertes Einkaufserlebnis, das auf Interaktion, Vertrauen und langfristige Kundenbindung ausgerichtet ist.HSE steht für die unterhaltsamste Form des Shoppings und begeistert rund 1,15 Millionen aktive Kunden, die das kuratierte Sortiment aus Fashion, Schmuck, Beauty, Wellness, Haushalt sowie Home & Living schätzen.Mit seinen TV-Sendern HSE, HSE Extra und HSE Trend erreicht das Unternehmen rund 45 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rund 800 Mitarbeitende gestalten ein ebenso inspirierendes wie kundenorientiertes Einkaufserlebnis. Über Partnerunternehmen sichert HSE zudem mehr als 1.700 weitere Arbeitsplätze in Logistik, Callcenter und Technologieentwicklung.HSE wurde mehrfach für seine Servicequalität ausgezeichnet und befindet sich seit 2012 mehrheitlich im Besitz der Investmentgesellschaft Providence Equity Partners.Weitere Informationen unter corporate.hse.com und www.hse.comPressekontakt:HSEFiona LorenzDirector Corporate & Consumer CommunicationsTel.: +49 151 126 38 629fiona.lorenz@hse.comcorporate.hse.comOriginal-Content von: HSE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53601/6269612