Playbooks ist ein neuer Ansatz, um KI zu Ermittlungsergebnissen zu führen, denen Ethik-, Compliance- und HR-Teams in der gesamten EU vertrauen können.

LONDON, GB / ACCESS Newswire / 6. Mai 2026 / Case IQ, der führende Anbieter von End-to-End-Lösungen für Compliance und Risikomanagement für Ethik-, Compliance- und HR-Teams, hat heute Playbooks vorgestellt, eine neue Erweiterung für Clairia, seinen speziell für Ermittler entwickelten KI-Assistenten. Case IQ setzt mit Playbooks neue Maßstäbe für KI in Ermittlungen und sorgt so für mehr Konsistenz, Kontrolle und Vertrauen in das KI-gestützte Fallmanagement. Playbooks ermöglicht es Unternehmen, selbst zu bestimmen, wie KI die Ermittler auf der Grundlage ihrer eigenen Standards, Richtlinien und betrieblichen Anforderungen unterstützt.

Unternehmen stehen unter dem Druck, KI für Ermittlungen einzuführen, was die Steuerung erschwert, insbesondere angesichts unterschiedlicher Vorschriften und Standards in den verschiedenen Regionen und Ländern der EU. Das ist keine Überraschung, da die Einführung von KI zunimmt: Laut unserem aktuellen Benchmark-Bericht zu Ermittlungen, für den über 500 Ermittler weltweit befragt wurden, planen 43 % der Unternehmen, innerhalb der nächsten sechs Monate KI einzuführen - ein Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr. Eine überstürzte Einführung von KI führt dazu, dass Fallmanager ungeeignete KI-Tools für ihre Ermittlungen einsetzen, unzureichende Prompts verfassen, die wichtige Zusammenhänge außer Acht lassen, und mit unbestätigten Quellen arbeiten. Dies beeinträchtigt die Qualität der Ermittlungen und gefährdet die Ergebnisse. Wenn Unternehmen generische KI-Tools verwenden, die nicht speziell für das Fallmanagement entwickelt wurden, oder zu viele verschiedene KI-Tools einsetzen, kann es passieren, dass Ergebnisse generiert werden, denen sie nicht voll und ganz vertrauen können. Playbooks hilft Unternehmen bei der erfolgreichen Einführung von KI, indem es einen klaren Prozess vorgibt, Sicherheitsvorkehrungen etabliert und eine konsistente und effiziente KI-Nutzung unternehmensweit sicherstellt. Dies geschieht zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Im selben Benchmark-Bericht zu Ermittlungen haben wir festgestellt, dass 58 % der Unternehmen bei der Einführung von KI einen Governance-First-Ansatz verfolgen. Es ist klar, dass der verantwortungsvolle Einsatz von KI nicht mehr optional ist: Er ist unerlässlich.

Playbooks hilft Unternehmen als Teil von Clairia dabei, KI-Antworten und -Verhalten auf zuverlässige, relevante und vertretbare Ergebnisse auszurichten. Teams können verschiedene Playbooks erstellen und anpassen, um allen individuellen Ermittlungsanforderungen gerecht zu werden, einschließlich Workflows, EU-Regionen/Ländern oder Teams, und so sicherstellen, dass die KI-Unterstützung den erwarteten Standards und Ergebnissen entspricht. Neben der Erstellung und Anpassung maßgeschneiderter Playbooks können Unternehmen KI-Antworten vom ersten Tag an standardisieren, indem sie drei gebrauchsfertige Playbooks von Case IQ nutzen: Case Timeline, Case Summary und Investigation Next Steps. Ohne bei Null anfangen zu müssen, können Teams schnell und effizient Zeitachsen aus Beweismaterial erstellen, detaillierte Fallzusammenfassungen generieren und klare Anleitungen dazu erhalten, wie Fälle vorangebracht werden können.

"Die meisten KI-Tools sind nicht darauf ausgelegt, die besonderen Anforderungen von Ermittlungs-Workflows zu bewältigen", sagte Matt Kuo, Chief Product Officer bei Case IQ. "Mit der Einführung von Playbooks ist Clairia der einzige KI-Assistent für Ermittlungen, den Sie ganz individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen können - geprägt von den Ergebnissen, die Sie erreichen möchten - und der gleichzeitig über KI-Governance, Kontrollen und Standards verfügt."

Mit Playbooks können Unternehmen den Einsatz von KI bei Ermittlungen standardisieren, ohne die Komplexität oder das Risiko zu erhöhen. Unabhängig davon, ob Teams den offenen Chat mit Clairia nutzen oder innerhalb der Struktur eines Playbook arbeiten, gibt diese Erweiterung Administratoren die Kontrolle über die Regeln, Berechtigungen und Sicherheitsvorkehrungen, die das Verhalten der KI bestimmen.

Die wichtigsten Vorteile von Clairia Playbooks:

- KI, die sich nach den von Ihnen festgelegten Standards richtet: Erstellen und passen Sie Playbooks für jedes Ermittlungsszenario an, damit die KI-Antworten die Richtlinien, Anweisungen und den Kontext speziell für Ihr Unternehmen widerspiegeln.

- Mit Blick auf KI-Governance entwickelt: Standardisieren Sie den KI-Einsatz durch konfigurierbare Sicherheitsvorkehrungen und Berechtigungen und bieten Sie Teams damit ein vertrauenswürdiges Rahmenwerk für konsistente Ermittlungen und eine verbesserte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

- Zuverlässige, relevante Anleitung für Fallmanager: Erreichen Sie belastbare Ergebnisse mit KI-Antworten, die speziell für Ermittlungsworkflows und nicht für allgemeine Anwendungsfälle konzipiert sind.

- Intelligentere und schnellere Ermittlungen vom ersten Tag an: Nutzen Sie drei einsatzbereite Playbooks, ohne diese von Grund auf neu erstellen zu müssen, um sofort Fallzeitachsen zu generieren, Fälle im Hinblick auf Erkenntnisse für die nächsten Schritte zu analysieren und detaillierte Zusammenfassungen zu erstellen.

- Konfigurierbarkeit für Unternehmen: Erweitern Sie die gleiche Konfigurierbarkeit, auf die sich Fortune-500-Führungskräfte verlassen, auf KI-gestützte Ermittlungen und sorgen Sie so für mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und Bereitschaft für die Zukunft.

Führungskräfte in ganz Europa schätzen die branchenführende Konfigurierbarkeit von Case IQ, die höchsten Standards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und operative Komplexität sowie anderen spezifischen organisatorischen Anforderungen gerecht wird. Mit Playbooks bringt Case IQ diese renommierte und bewährte Konfigurierbarkeit nun auch in Clairia ein und hilft Kunden so, KI in sensiblen und komplexen Ermittlungsumgebungen mit größerer Zuversicht einzusetzen.

Preise und Verfügbarkeit

Playbooks sind ausschließlich im Clairia-KI-Assistenten von Case IQ verfügbar. Fordern Sie eine Demo an, um zu erfahren, wie Sie Clairia Playbooks für Ihre individuellen Ermittlungsanforderungen erstellen und anpassen können, um konsistente, vertrauenswürdige Ergebnisse zu erzielen.

Über Case IQ

Case IQ bietet Software für das Ermittlungsfallmanagement, Tools zur Automatisierung der Compliance-Prozesse und Lösungen für Whistleblower-Hotlines. Case IQ genießt das Vertrauen führender Unternehmen weltweit und kombiniert Konfigurierbarkeit, KI, robuste Sicherheit, Skalierbarkeit und intuitives Design, um Organisationen in die Lage zu versetzen, Herausforderungen in den Bereichen Ethik, Compliance und Risikomanagement proaktiv anzugehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.caseiq.com.

Medienkontakt

Anabelle Caron, Media Relations Strategist, seoplus+

annabelle.caron@seoplus.com

QUELLE: Case IQ

Zugehörige Dokumente:

- Clairia-KI-Assistant mit Playbooks

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