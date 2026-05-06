Ein humanoider Roboter sollte mit einem Linienflug transportiert werden. Der ungewöhnliche Passagier sorgte für eine einstündige Verzögerung des Starts. Passagiere eines Linienflugs zwischen Oakland und San Diego hoben kürzlich mit einer Verspätung von einer Stunde ab. Es gab Probleme mit einem Fluggast. Doch es handelte sich nicht um einen pöbelnden Touristen, der den Abflug verzögerte. Der Grund war ein humanoider Roboter, der geschäftlich unterwegs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n