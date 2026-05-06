Musst du künftig weniger eigenhändig an deinem Mac arbeiten? Google plant, dass Gemini dir einige Aufgaben im Alltag abnehmen soll. Welche Tricks die KI bald auf Lager hat, um deinen Laptop zu steuern. Seit wenigen Wochen ist die Gemini-App auch für macOS verfügbar. Aktuell bietet die Anwendung nur wenig, was sie vom eigentlichen Chatinterface im Browser abhebt. Neben der herkömmlichen Eingabe für Prompts kannst du lediglich einen Shortcut mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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