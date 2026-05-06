Oberursel (www.anleihencheck.de) - Der Krieg führt in Deutschland bereits zu einem Inflationsschock, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH in ihrem aktuellen "Invest-Report".Damit sei ein plötzlicher externer Kostenschub gemeint, der vor allem über Energiepreise wirke. Die vorläufige Inflationsrate in Deutschland habe im April bei +2,9% gelegen. Energie habe sich um rund +10,1% verteuert. Die Kerninflation habe dagegen bei +2,3% gelegen. Kerninflation bedeute Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel. Sie zeige besser, ob ein Preisschock breit in der Wirtschaft angekommen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de