Die Transformation der deutschen Automobilindustrie zur Elektromobilität ist weiter fortgeschritten als oft angenommen. Das zeigt ein Strategiepapier basierend auf einer Befragung von Führungskräften in der Autobranche. Zugleich sei die Branche gespalten. Das Timing dürfte in diesem Fall sehr relevant sein: Laut dem Fraunhofer ISI wurde die Umfrage Ende 2025 abgeschlossen. Kurz vor Weihnachten hatte die EU-Kommission ihren Entwurf für das "Auto-Paket" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net