Positive Marktstimmung zur Wochenmitte

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte fester. Der DAX beginnt den Handel mit klaren Zugewinnen und setzt damit den positiven Trend vom Vortag fort. Auch der Euro Stoxx 50 notiert höher. An den internationalen Märkten überwiegt ebenfalls die freundliche Tendenz: In den USA bleiben S&P 500 und Nasdaq auf hohem Niveau. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Aufschlägen
Makroökonomischer Überblick
Das Marktumfeld wird heute von zwei zentralen Faktoren bestimmt. Zum einen sorgen vorsichtige Entspannungssignale im Konflikt zwischen den USA und dem Iran für Erleichterung an den Kapitalmärkten. Ankündigungen diplomatischer Gespräche nehmen kurzfristig geopolitische Risikoaufschläge aus dem Markt. Zum anderen erreicht die Berichtssaison in Deutschland einen Höhepunkt: Zahlreiche Schwergewichte aus DAX und MDAX legen heute Quartalszahlen vor und liefern wichtige Hinweise zur operativen Verfassung der Unternehmen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Renk zählt zu den auffälligsten Gewinnern des Tages. Die Aktie legt deutlich zu, nachdem der Getriebehersteller starke Quartalszahlen vorgelegt hat. Ein rekordhoher Auftragseingang, getragen von einer kräftigen Nachfrage nach militärischer Antriebstechnik für NATO-Programme und den Puma-Panzer der Bundeswehr, unterstreicht die hohe Visibilität des Geschäfts. Auch operativ entwickelte sich Renk besser als erwartet - der Auftragsbestand markiert ein neues Rekordniveau.
Infineon bleibt ebenfalls stark gehandelt. Der Halbleiterkonzern profitiert vom anhaltenden Boom rund um Künstliche Intelligenz und der weltweit hohen Nachfrage nach leistungsfähigen Chips. Eine angehobene Prognose stützt das langfristige Wachstumsszenario, auch wenn die Aktie nach der jüngsten Rally zeitweise konsolidiert.
AMD sorgt international für besondere Aufmerksamkeit. Die Aktie verzeichnete einen kräftigen Kurssprung, nachdem der US-Chipkonzern mit starken Quartalszahlen und einer lebhaften Nachfrage nach KI-Beschleunigern überzeugt hatte. Vor allem das Rechenzentrums-Geschäft treibt die Dynamik, was die Fantasie im gesamten Technologiesektor weiter befeuert und auch europäischen Halbleiterwerten Rückenwind verleiht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UN6WJ9
|13,74
|23364,393756 Punkte
|18,02
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y9N
|15,50
|26208,768115 Punkte
|15,91
|Open End
|XDAX
|Bull
|UN0LK4
|26,46
|22057,997634 Punkte
|9,37
|Open End
|DAX
|Bear
|UN5D16
|3,19
|24978,286418 Punkte
|71,02
|Open End
|Gold
|Bull
|UN66CH
|44,24
|4161,319138 USD
|9,24
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.05.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|AMD Inc.
|Call
|UN4HYX
|10,29
|320,00 USD
|2,11
|16.09.2026
|DAX
|Call
|UN5028
|3,49
|24800,00 Punkte
|37,25
|15.05.2026
|Infineon Technologies AG
|Call
|UN4W4J
|3,4
|70,00 EUR
|5,71
|15.09.2026
|NIKE Inc.
|Call
|UN6TJ0
|0,72
|40,00 USD
|3,34
|13.01.2027
|Palantir Technologies Inc.
|Call
|UG9FYQ
|0,24
|400,00 USD
|4,39
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.05.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Short
|UN6Z59
|4,07
|26027,886337 Punkte
|15
|Open End
|S&P 500
|Short
|UN1110
|1,19
|7743,235523 Punkte
|15
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UN6ZEH
|1,24
|29883,040751 Punkte
|15
|Open End
|Siemens Energy AG
|Short
|Un4J27
|1,46
|219,063877 EUR
|5
|Open End
|Amazon.com Inc.
|Short
|UN7PA0
|2,49
|291,785947 USD
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.05.2026; 10:30 Uhr;
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