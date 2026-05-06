Redcare Pharmacy hat die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht, die im Großen und Ganzen die vorläufigen Zahlen bestätigen. Der Gruppenumsatz stieg um 18,4% im Vergleich zum Vorjahr auf 849,5 Mio. EUR, während das bereinigte EBITDA um 58% auf 14,4 Mio. EUR anstieg, wenn auch leicht unter den Konsensschätzungen. Die Bruttomarge sank aufgrund eines schwachen und wettbewerbsintensiven Non-Rx-Marktes, einem höheren Rx-Anteil und dem Rx-Bonus. Allerdings konnten niedrigere Verkaufs- und Vertriebskosten den Druck mehr als ausgleichen. Die DACH-Region blieb der Haupttreiber für Wachstum und Erträge, während die Profitabilität im internationalen Geschäft von temporären Effekten betroffen war. Der deutsche Non-Rx-Markt erholte sich von dem Tiefpunkt im vierten Quartal 2025, und die Dynamik im Rx-Segment blieb stark. Insgesamt unterstützt das erste Quartal den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und stellt einen Schritt in die richtige Richtung dar. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und das Kursziel von 95,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/redcare-pharmacy-nv
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