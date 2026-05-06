Es war ein rabenschwarzer Dienstag für Shopify-Aktionäre. Die Shopify-Aktie brach gestern um fast -16% ein und ging auf einem neuen 6-Monatstief aus dem Handel. Was hat den massiven Kurseinbruch ausgelöst und ist der E-Commerce-Softwareanbieter nun ein Schnäppchen? Zahlen hui Auslöser des gestrigen Kurssturzes der Shopify-Aktie war die Vorstellung der Zahlen für das erste Quartal und der Ausblick auf das zweite Quartal. Das Tech-Unternehmen hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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