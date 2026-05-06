Die Kursrallye der Hochtief-Aktie nimmt langsam beängstigende Züge an. Nachdem der Kurs des Baukonzerns am gestrigen Dienstag um +14% in die Höhe geschossen ist, legt er am Mittwochmorgen um weitere +5% auf ein neues Allzeithoch zu. In den letzten zwölf Monaten hat sich der Kurs der Hochtief-Aktie mehr als verdreifacht, in den letzten drei Jahren sogar mehr als versiebenfacht. Kann dieser Höhenflug noch weitergehen oder droht dem Baukonzern ein Crash? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de