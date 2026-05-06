Der Techkonzern Microsoft profitiert zunehmend davon, dass er nicht nur Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz anbietet, sondern die technologische Grundlage für zahlreiche KI-Dienste liefert. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen vor allem eines: Die Nachfrage nach Azure, Copilot und KI-Infrastruktur wächst schneller, als der Markt derzeit einzupreisen scheint. Starkes Quartal mit klaren Signalen aus dem Cloudgeschäft Das dritte Quartal des Geschäftsjahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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