Die Quartalszahlen von PayPal wurden mit Hochspannung erwartet und die PayPal-Aktie reagierte nach starken Kursschwankungen letztlich mit einem Minus von -8% darauf. Was stieß der Börse übel auf und wie sollten Anleger auf die Zahlen reagieren? Auf den ersten Blick Auf den ersten Blick gibt es an den Zahlen von PayPal für die ersten drei Monate des Jahres nichts zu meckern. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7% auf 8,40 Milliarden US$ und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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