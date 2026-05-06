Die Elmos-Aktie ist einer der Highflyer im SDAX. Seit Jahresbeginn legte sie in der Spitze rund +84% zu und erreichte mit 197 € ihr Allzeithoch. Haupttreiber bei den Halbleiter-Werten ist die KI-Fantasie. Am Mittwoch steht sie aktuell bei 191 €. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg? Eindrucksvoller Jahresauftakt gelungen Nach dem recht soliden Verlauf im abgelaufenen Geschäftsjahr entwickelten sich Umsatz und Ertrag in den ersten drei Monaten deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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