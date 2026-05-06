© Foto: Jacob Ford/AP/dpaBrent und WTI sind kräftig abgestürzt. Grund dafür ist ein möglicher Deal zwischen den USA und dem Iran, der den Ölmarkt völlig neu sortieren könnte.Laut einem Bericht von Axios, auf den sich CNBC bezieht, nähern sich die USA und der Iran offenbar einem Abkommen zur Beendigung des Kriegs. Die Folge: Die Ölpreise knicken deutlich ein. So fiel Brent zur Lieferung im Juli um 5,3 Prozent auf 103,80 US-Dollar je Barrel. US-Öl der Sorte WTI verlor sogar 6,7 Prozent und wurde mit 95,47 US-Dollar je Barrel gehandelt. Später wurde Brent mit 103,30 US-Dollar und einem Minus von 5,98 Prozent angezeigt. Der Grund für die Nervosität ist, dass der Ölmarkt zuvor eine massive Eskalationsprämie eingepreist …Den vollständigen Artikel lesen
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