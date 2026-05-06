Der Bezahldienstleister PayPal wusste in der Vergangenheit nicht immer mit seinen Quartalszahlen zu überzeugen. Zuletzt wurden enttäuschende Quartalsberichte schon zu einer Art Tradition. Demnach waren die gestern (05. Mai) präsentierten Zahlen für das 1. Quartal 2026 keine allzu große Überraschung - einmal mehr fielen auch diese ambivalent aus. Die Reaktion des Marktes fiel entsprechend aus. Die untere Trendwende steht zur Disposition. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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