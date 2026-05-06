HENSOLDT AG startet mit voller Wucht ins Geschäftsjahr 2026. Ein explosionsartig steigender Auftragseingang, ein Rekord-Auftragsbestand und deutlich verbesserte Margen zeigen: Der Verteidigungsboom kommt zunehmend in den Zahlen an. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob die Aktie vor einer neuen Bewertungsphase steht. Auftragseingang explodiert - Rekord-Backlog sorgt für Visibilität Mit einem Auftragseingang von 1,48 Mrd. Euro übertrifft HENSOLDT den Vorjahreswert um mehr als das Doppelte. Treiber sind Großprojekte rund um militärische Plattformen wie Schakal und Puma sowie Erweiterungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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