Frankfurt (ots) -- 43 % der Deutschen planen, den Muttertag in einem Restaurant zu feiern - in Berlin sind es sogar 51 %*- 31 % der deutschen Mütter und Mutterfiguren erwägen, am Muttertag alleine essen zu gehen*- 37 % der Mütter und Mutterfiguren würden in Betracht ziehen, den Muttertag mit ihrer "Mütter-Community" statt mit der Familie zu verbringen*Auswärts essen steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum Muttertag. Laut einer neuen Umfrage* von OpenTable planen 43 % der Deutschen, den Muttertag in einem Restaurant zu feiern - in Berlin steigt dieser Anteil auf 51 %. 55 % geben an, dass ein Restaurantbesuch ein wichtiger Bestandteil des Anlasses ist.* In Frankfurt sind es sogar 67 %, in Berlin und München jeweils 63 %.*Große Tische, gemeinsame FeierlichkeitenDie Umfrage zeigt, dass diejenigen, die am Muttertag auswärts essen gehen, dies durchschnittlich in Gruppen von sechs Personen tun. Über ein Drittel (34 %) feiert den Anlass mit mehreren Generationen, was verdeutlicht, wie der Tag Großfamilien bei gemeinsamen Erlebnissen zusammenbringt.*Die Liste der Top 50 Brunch-Restaurants für 2026 (https://www.opentable.de/c/top-restaurants/top-50-brunch/)** von OpenTable, basierend auf Gästebewertungen, bietet großartige kulinarische Inspiration für den Muttertag. Dazu gehören Restaurants für Gruppendining wie das Levante Mezze Bar & Restaurant (https://www.opentable.de/r/levante-mezze-bar-and-restaurant-schwabing-munchen), die Mezze-Platten zum Teilen in München anbietet, und das Café Paris (https://www.opentable.de/cafe-paris-saal) in Hamburg, dessen lebendige Atmosphäre große Gruppen willkommen heißt.Neue Arten des Feierns37 % der Mütter und Mutterfiguren würden in Betracht ziehen, den Tag mit ihrer "Mütter-Community" statt nur mit der Familie zu verbringen, während 31 % erwägen würden, am Muttertag allein essen zu gehen - besonders beliebt bei Millennials (42 %).* Für diejenigen, die offen für Solo-Dining als Teil des Muttertagserlebnisses sind, bieten das JÓMO Restaurant (https://www.opentable.de/r/jomo-restaurant-berlin) in Berlin und Isabella Glutenfreie Pâtisserie (https://www.opentable.de/r/isabella-glutenfreie-patisserie-munchen-hackenstrasse-munchen) in München perfekte Locations.Der Anlass entwickelt sich über eine einzelne Mahlzeit hinaus zu einem umfassenderen, erlebnisorientierten Moment. Am Muttertag 2025 verzeichneten "Experiences" auf OpenTable einen Anstieg von 61 % bei den Restaurantbesuchen, während Restaurants diesem Bedarf mit einem Anstieg von 44 % bei den angebotenen Experiences nachkamen.***Gleichzeitig würden 40 % der Deutschen einen Ausflug oder eine Übernachtung zum Muttertag in Betracht ziehen, bei der Generation Z steigt dieser Anteil auf 57 %. Ein Top-Ziel für einen Wochenendausflug ist das Hotel Restaurant Wurzelwerk (https://www.opentable.de/r/wurzelwerk-in-der-werdenfelserei-garmisch-partenkirchen) in der Werdenfelserei in Garmisch-Partenkirchen und die Brasserie Flum (https://www.opentable.de/r/brasserie-flum-hamburg) in Hamburg."Der Muttertag war im vergangenen Jahr der wichtigste Tag für Restaurantbesuche in Deutschland*** - ein Beweis dafür, dass ein Restaurantbesuch im Mittelpunkt der Art zu Feiern steht. Die Dining-Trends für diesen Tag sind jedoch deutlich vielfältiger geworden, von großen Familientischen über Solo-Dining bis hin zu außergewöhnlichen Restaurant-Erlebnissen", so Lea Stadler, Senior Director of Restaurant Sales and Services in Deutschland. "Für Restaurants kann es hilfreich sein, Flexibilität für unterschiedliche Gruppengrößen anzubieten und unvergessliche Erlebnisse rund um den Tisch zu schaffen, um Muttertagsgäste in treue Kundinnen zu verwandeln."Was Mütter sich wünschen41 % der Mütter und Mutterfiguren sehen den Muttertag im Vergleich zu früheren Jahren zunehmend als einen Tag für persönliche Zeit und Self-Care, bei Millennials steigt dieser Anteil auf 46 %.* Gefragt nach den Wünschen frischgebackener Mütter zum Muttertag, schätzen 65 % der Deutschen, dass eine Auszeit von den täglichen Verpflichtungen das ist, was diese sich am meisten wünschen - mehr als Geschenke oder große Gesten.*Ob auf der Suche nach einem Geschenk für eine Mutterfigur oder einer Belohnung für sich selbst - die Liste der Top 50 Brunch-Restaurants 2026 dient als Inspirationsquelle für verschiedene Personengruppen, kulinarische Vorlieben und Orte in ganz Deutschland. Weitere Einblicke und Umfrageergebnisse zu Muttertagstrends finden Sie hier (https://www.opentable.de/c/top-restaurants/).-ENDE-*Methodik der Verbraucherumfrage: Ripple Research hat eine Umfrage mit 1.500 deutschen Verbraucher*innen durchgeführt, die den Muttertag feiern. Unter den Befragten waren 557 Mütter, die selbst gefeiert werden und andere Mütter feiern werden, sowie 200 Personen aus Großstädten. Die Befragung wurde zwischen dem 18. März 2026 und dem 23. März 2026 durchgeführt. Alle Daten wurden in Übereinstimmung mit den Richtlinien der MRS (Market Research Society) und der ESOMAR erhoben, wodurch sowohl ethische Standards als auch eine hohe Datenqualität gewährleistet wurden. Bei 95 % Konfidenz beträgt die statistische Fehlertoleranz +2,53 %, was in die Kategorie "sehr gut" fällt.**Methodik der Top 50 Brunch-Restaurants in Deutschland: OpenTables Liste der Top 50 Brunch Restaurants basiert auf über 200.000 Bewertungen verifizierter OpenTable-Gäste und Restaurantmetriken aus dem Zeitraum vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026. Es wurden Restaurants mit einer bestimmten Mindestanzahl an Gästebewertungen berücksichtigt und anhand einer Zusammenstellung einzigartiger Datenpunkte bewertet. Zu diesen Datenpunkten zählen Gästebewertungen, der Prozentsatz der Fünf-Sterne-Bewertungen, die Anzahl der eingestellten Benachrichtigungen, der Prozentsatz der im Voraus getätigten Reservierungen, die Auslastung und direkte Suchanfragen. Die Metriken wurden gewichtet, um eine Gesamtpunktzahl zu erhalten. Die qualifizierten Restaurants wurden dann nach einer Mindestanzahl an Brunch-Bewertungen sowie ihrer Verfügbarkeit für den Sonntagsbrunch gefiltert. Die Ergebnisliste ist alphabetisch und nicht nach Rangfolge geordnet.***OpenTable-Daten: OpenTable analysierte die Anzahl der platzierten Gäste pro Experiences aus Online-Reservierungen aller aktiven Restaurants auf der OpenTable-Plattform in Deutschland am 11. Mai 2025 und verglich diese mit dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres (12. Mai 2024). Außerdem wurden Restaurants analysiert, die in diesem Zeitraum Experiences angeboten haben und in denen 2025 gegessen wurde.Über OpenTableOpenTable, ein weltweit führender Anbieter von Restaurant-Technologie und Teil von Booking Holdings, Inc. (NASDAQ:BKNG), unterstützt weltweit mehr als 65.000 Restaurants dabei, jährlich 1,9 Milliarden Plätze zu besetzen. Die erstklassige Technologie von OpenTable ermöglicht es Restaurants, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - ihr Team, ihre Gäste und ihren Geschäftserfolg -, während Gäste das perfekte Restaurant für jeden Anlass finden und reservieren können.Pressekontakt:Laura MüllerOseon GmbH0151 46 30 92 21opentable@oseon.comOriginal-Content von: OpenTable, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107473/6269713