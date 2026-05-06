Hamburg (ots) -62,76 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland können die elektronische Wohnsitzanmeldung (eWa) inzwischen nutzen. Alle Bundesländer haben den Nachnutzungsvertrag mit Hamburg gezeichnet. Über 2.500 Meldebehörden in ganz Deutschland bieten den Online-Dienst bereits an. Mit der jüngsten Anbindung von Saarbrücken sind nun auch sämtliche Landeshauptstädte dabei.Der von Hamburg nach dem "Einer für Alle"-Prinzip entwickelte Online-Dienst (https://wohnsitzanmeldung.gov.de/) ist der erste Service aus der OZG-Umsetzung, der allen Bundesländern ausgerollt ist und ein sichtbarer Beleg für die erfolgreiche Umsetzung der Föderalen Modernisierungsagenda (https://www.digitale-verwaltung.de/SharedDocs/kurzmeldungen/Webs/DV/DE/2025/12_modernisierungsagenda.html).Staatsrat Jan Pörksen, Chef der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg und Vorsitzender der Digitalministerkonferenz 2026: "Drei Viertel der Bundesbevölkerung können jetzt von einem modernen, nutzerfreundlichen Service profitieren - ein Erfolg, der nur durch die enge Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen möglich wurde. Das ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer Verwaltung, die im Alltag der Menschen ankommt, und ein eindrucksvoller Beleg für die Schlagkraft des 'Einer für Alle'-Prinzips. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die digitale Verwaltung für alle Bürgerinnen und Bürger noch einfacher, effizienter und vertrauenswürdiger machen - und wir sind fest entschlossen, diesen Weg konsequent weiterzugehen."Einfach, sicher, komplett digital - so funktioniert die eWa:Die elektronische Wohnsitzanmeldung ist vollständig Ende-zu-Ende digitalisiert: Von der Änderung der Adressdaten im Melderegister bis zur Aktualisierung auf Personalausweis und Reisepass läuft alles digital. Bürgerinnen und Bürger können den Service jederzeit und von überall nutzen - der Gang zum Amt entfällt. Gleichzeitig wird der Bearbeitungsprozess optimiert und die Verwaltung entlastet.Für die Nutzung des Online-Dienstes ist die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder der eID-Karte sowie ein behördliches Nutzerkonto erforderlich. Am einfachsten geht die Anmeldung mit dem Smartphone. Nach der Authentifizierung mit der AusweisApp (https://www.ausweisapp.bund.de/home) können die Daten aus dem Melderegister abgerufen und aktualisiert werden. Wer zur Miete wohnt, lädt noch die Wohnungsgeberbestätigung hoch und sendet den Antrag ab.Nach erfolgreicher Prüfung der Daten durch die zuständige Meldebehörde steht der Nutzerin oder dem Nutzer eine fälschungssichere digitale Meldebestätigung zum Download zur Verfügung. Nun kann die Aktualisierung der Adressdaten auf dem Chip des Personalausweises bzw. der eID-Karte ebenfalls selbstständig über den Online-Dienst und die AusweisApp vorgenommen werden.Pressekontakt:Senatskanzlei, Amt für IT und DigitalisierungDr. Svenja ZellTelefon: 040 428 23 2717E-Mail: Svenja.Zell@sk.hamburg.dedigital.hamburg.deOriginal-Content von: Senatskanzlei Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175486/6269706