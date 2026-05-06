Unsere Kolumnistin erinnert der heutige Technologie-Stack für Internetdienste an das Geschicklichkeitsspiel Jenga: Fällt nur ein Baustein heraus, kann alles zusammenkrachen. Ein Tag im Oktober 2025: Ein wichtiger Teil der Cloudinfrastruktur hinter den sonst sehr zuverlässigen Amazon Web Services fällt in North Virginia aus. Dienste wie Projektmanagementsoftware von Atlassian oder Chats über Signal sind nur eingeschränkt verfügbar, die globale Arbeitswelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n