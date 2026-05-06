Der Lkw-Ladenetzbetreiber Milence hat erfolgreich eine Finanzierungsvereinbarung in Höhe von 120 Millionen Euro unterzeichnet, um den Ausbau seines wachsenden Netzwerks von Hochleistungs-Ladestationen für Lkw in ganz Europa weiter voranzutreiben. Die Finanzierung wurde von einem Konsortium von Partnern bereitgestellt und profitiert von der Förderung der Europäischen Union im Rahmen des InvestEU-Fonds, wie Milence mitteilt. "Hierzu zählen Fonds die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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