Das niederländische Startup Rocsys hat den S2 vorgestellt, die zweite Generation seiner Laderoboter für Häfen und andere anspruchsvolle Umgebungen. Gegenüber der Vorgängergeneration ROC-1 bietet das S2 eine kompaktere Bauweise, einen größeren Bewegungsspielraum und eine verbesserte Langlebigkeit für den Außeneinsatz unter rauen Bedingungen. Die Kernidee von Rocsys: Das Unternehmen bietet einen vollautomatischen Ladearm an, der als Erweiterung an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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