© Foto: UnsplashLufthansa startet besser als erwartet ins Jahr - doch der Iran-Krieg treibt die Treibstoffkosten um 1,7 Milliarden Euro in die Höhe. Können höhere Ticketpreise das ausgleichen?Der Lufthansa-Konzern ist besser als erwartet ins Jahr 2026 gestartet, kämpft aber mit massiv gestiegenen Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs. Im ersten Quartal schrumpfte der bereinigte Betriebsverlust auf 612 Millionen Euro - sieben Prozent weniger als Analysten prognostiziert hatten. Die Jahresziele bleiben formal bestätigt, doch die Unsicherheiten wachsen. Die Kranich-Aktie kann am Mittwoch deutlich profitieren und gewinnt mehr als 5 Prozent auf 8,16 Euro. Das markiert den höchsten Stand seit Anfang April. …Den vollständigen Artikel lesen
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