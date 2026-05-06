LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausrüster Rational hat zum Jahresstart von Zuwächsen in Europa und Nordamerika profitiert. In Asien belasteten hingegen rückläufige Umsätze in China. Alles in allem stieg der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um acht Prozent auf 317,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Ohne negative Effekte von Währungsumrechnungen fiel das Wachstum etwas höher aus. Während der Umsatz die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf, blieb das Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit plus fünf Prozent auf 75,9 Millionen Euro etwas hinter der Erwartung zurück.

Analyst Abed Jarad von MWB Research sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Jahresstart mit einer breit aufgestellten Umsatzbeschleunigung aus eigener Kraft in wichtigen Geschäftsregionen. Es zeige sich immer mehr, dass der Ausbau des weltweiten Vertriebs sich in einem strukturell höheren Wachstum niederschlage, wie der Analyst erklärt.

An der Börse legte die Rational-Aktie um rund fünf Prozent auf 654 Euro zu. Damit setzte sie sich wieder etwas weiter vom Bereich um 600 Euro ab, der seit Ende 2025 eine wichtige Unterstützungszone bei Kursrückschlägen war. Deutlicher über 700 Euro kam der Kurs seither indes auch bei Erholungsversuchen nur kurz im Februar hinaus.

"Die Ergebnisse erfüllen unsere Erwartungen. Wir bleiben deshalb positiv gestimmt und bestätigen unsere Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026", sagte Rational-Chef Peter Stadelmann laut Mitteilung.

Der Umsatz soll demnach um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Höhere Zollbelastungen, negative Währungseffekte sowie steigende Kosten für Rohstoffe, Logistik und Energie dürften aber auf der operativen Gewinnmarge lasten, die mit 25 bis 26 Prozent voraussichtlich niedriger ausfällt als 2025. Im ersten Quartal lag die Ebit-Marge bei 23,9 Prozent. Den Gewinn unter dem Strich steigerte Rational im ersten Quartal um vier Prozent auf 59,2 Millionen Euro./mis/nas/jha/