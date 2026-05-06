Die Nachricht über ein potenzielles Memorandum zur Beendigung des Konflikts drückte die Öl-Notierungen auf den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen.
Brent Rohöl: Sank am Mittwochmorgen um bis zu 6,7 % auf 103 USD pro Barrel.WTI (US-Benchmark): Verzeichnete ein Minus von 7,5 % und notierte bei 94,60 USD.Aktienmärkte: Der Stoxx 600 sowie der Londoner FTSE 100 legten zeitgleich um jeweils 2,3 % zu.
Laut Medienberichten von Axios basiert die geplante Einigung auf einem einseitigen Memorandum mit folgenden Kernpunkten:
Nuklearstopp: Teheran erklärt sich zu einem Moratorium bei der Urananreicherung bereit.
Sanktionslockerungen: Im Gegenzug geben die USA eingefrorene iranische Gelder frei und heben bestehende Sanktionen auf.
Schifffahrt: Beide Nationen beenden die Beschränkungen für den Transit durch die strategisch wichtige Straße von Hormus.
Brent Rohöl: Sank am Mittwochmorgen um bis zu 6,7 % auf 103 USD pro Barrel.WTI (US-Benchmark): Verzeichnete ein Minus von 7,5 % und notierte bei 94,60 USD.Aktienmärkte: Der Stoxx 600 sowie der Londoner FTSE 100 legten zeitgleich um jeweils 2,3 % zu.
Laut Medienberichten von Axios basiert die geplante Einigung auf einem einseitigen Memorandum mit folgenden Kernpunkten:
Nuklearstopp: Teheran erklärt sich zu einem Moratorium bei der Urananreicherung bereit.
Sanktionslockerungen: Im Gegenzug geben die USA eingefrorene iranische Gelder frei und heben bestehende Sanktionen auf.
Schifffahrt: Beide Nationen beenden die Beschränkungen für den Transit durch die strategisch wichtige Straße von Hormus.
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