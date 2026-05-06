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WKN: A0HM52 | ISIN: US2270461096 | Ticker-Symbol: C7N
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05.05.26 | 19:12
87,60 Euro
-0,68 % -0,60
Branche
Bekleidung/Textil
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CROCS INC Chart 1 Jahr
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ratgeberGELD.at
06.05.2026 12:09 Uhr
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(1)

Crocs - CROX: Starke Q1-Zahlen, JETZT neues Setup!

Kaufsignal gestern!

Heute reingehen bei der Crocs-Aktie (CROX)? Der Schuhhersteller aus Broomfield / Colorado meldet solides Wachstum!

Crocs (CROX) - US2270461096

Rückblick: Im Chartbild sehen wir eine starke Kursreaktion auf die Quartalszahlen vom 30. April bei der Crocs-Aktie. Die anschließende Stabilisierung knapp oberhalb der grünen 20-Tagelinie bildet unser Pullback-Setup. Das Halbjahresplus von circa 32 Prozent könnte die Lust auf weitere Kursgewinne geweckt haben.

Crocs-Aktie: Chart vom 05.05.2026, Kürzel: CROX Kurs: 102.94 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Überschreiten der Tageskerze vom Montag gab es bereits am gestrigen Dienstag ein erstes Kaufsignal. Der etwas tieferliegende Schlusskurs lässt uns den heutigen Handelstag mit Spannung erwarten. Ideal wären Einstiegskurse um 103.50 USD bei geeigneten Intraday-Setups ab 16 Uhr und Rückenwind des Gesamtmarktes. Das Kuursziel haben wir beim Pivot-Hoch vom 21. April eingezeichnet.

Mögliches bärisches Szenario

Da wir Abverkäufen am Gesamtmarkt in den nächsten Tagen für möglich halten, sollten wir unseren Trade gut absichern. Der Chart der Crocs-Aktie bietet mit der 20-Tagelinie eine schöne Gelegenheit.

Meinung

Crocs ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Hauptsitz in Broomfield im Bundesstaat Colorado und bekannt für Freizeit- und Alltagsschuhe aus Kunststoffharz, darunter die charakteristischen Clogs sowie Sandalen undSneaker. Das Unternehmen übertraf im ersten Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten mit stärker als prognostizierten Umsätzen und Gewinnen, angetrieben durch robuste Nachfrage in den Kernmärkten sowie Wachstum bei Direktverkäufen an Verbraucher. Es meldete einen deutlichen Anstieg bei Umsatz und operativem Ergebnis, wobei insbesondere die Marke Crocs solide zulegte, während die Integration anderer Geschäftsbereiche weiterhin Fortschritte zeigte. Die Bruttomarge verbesserte sich leicht, unterstützt durch Preisdisziplin und geringere Kostenbelastungen. Grundsätzlich kommen wir zu einer bullischen Einschätzung des Wertpapiers. Allein der überkaufte Gesamtmarkt mahnt uns zu vorsichtigem Agieren.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 5.12 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 125.47 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Crocs ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://de.investing.com/news/transcripts/crocs-ubertrifft-prognosen-fur-q1-2026-aktie-legt-zu-93CH-3461402
  • Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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