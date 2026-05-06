Hensoldt und Renk melden zum Jahresauftakt 2026 Rekordauftragsbestände und solides Umsatzwachstum - die anhaltend hohen Verteidigungsausgaben in Europa und Deutschland übersetzen sich zunehmend in konkrete Programmbeschaffungen. Europas Verteidigungsausgaben erreichen Rekordniveaus und die deutschen Rüstungsunternehmen spüren das unmittelbar in ihren Auftragsbüchern. Hensoldt und Renk, zwei Spezialisten für Militärtechnologie mit komplementären Produktportfolios, haben am Mittwoch ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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