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DZ Bank
06.05.2026 12:11 Uhr
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Verbio: Zwischen geopolitischen Schwankungen und grüner Zukunftsvision

Verbio: Zwischen geopolitischen Schwankungen und grüner Zukunftsvision


Die jüngsten Marktentwicklungen haben bei Anlegern des Biokraftstoffherstellers Verbio für eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle gesorgt. Dennoch blickt das Management dank starker Wachstumsperspektiven und einer kürzlich angehobenen Gewinnprognose äußerst zuversichtlich in die Zukunft.

Turbulente Wochen auf dem Parkett

Der April und der Beginn des Monats Mai waren für Verbio von einer enormen Dynamik geprägt, die eng mit den globalen Rohstoffmärkten verknüpft ist. Nachdem die Aktie zu Beginn des Jahres im Zuge geopolitischer Spannungen eine beachtliche Rallye hingelegt hatte, kam es Anfang April zu einer spürbaren Korrektur an der Börse. Eine Waffenruhe im Iran-Konflikt sorgte kurzfristig für sinkende Öl- und Gaspreise, was viele Investoren dazu veranlasste, ihre zwischenzeitlich hohen Gewinne mitzunehmen und den Aktienkurs zeitweise unter Druck setzte. Aus Sicht des Konzerns sind derartige Preisschwankungen an den Energiemärkten jedoch ein bekanntes Phänomen, das die grundsätzliche Attraktivität von Biokraftstoffen nicht schmälert. Entsprechend schnell konnte sich der Wert der Papiere in der zweiten Aprilhälfte wieder erholen, was das anhaltende Grundvertrauen der Marktteilnehmer in das robuste Geschäftsmodell des Unternehmens eindrucksvoll unterstreicht.





Discount 35 2027/03: Basiswert Verbio SE

DU9EFG
Quelle: DZ BANK: Geld 06.05. 08:29:28, Brief 06.05. 08:29:28
28,64 EUR28,96 EUR -0,31%Basiswertkurs: 40,700 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , 05.05.
Max Rendite20,94%Discount in %28,89%
Abstand zum Cap in %-14,00%Max Rendite in % p.a.23,56% p.a.
Cap35,00 EURBezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





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