Mainz (ots) -Im 15. Jahr ihres Bestehens erweitert 3sat die "Happy Hour" um vier Spezialausgaben: zwischen 17. Mai und 23. August 2026 übernehmen vier Hosts vorübergehend die Stand-up-Comedy-Show von Gastgeber Till Reiners, der ab Oktober wieder als Moderator der Sendung zurückkehrt. Auf der traditionsreichen "Happy Hour"-Bühne in der Berliner Kulturbrauerei präsentieren die Gast-Hosts Claus von Wagner, Ana Lucía, Moritz Neumeier und Teresa Reichl Höhepunkte ihrer eigenen Bühnenprogramme sowie hochkarätige Gäste aus Comedy, Kabarett und Musik. Die vier Spezialausgaben unter dem Titel "Till Reiners' Happy Hour - Takeover" sind ab 17. Mai 2026, sonntags um 20.15 Uhr in 3sat und in der 3satMediathek zu sehen.Den Anfang macht am Sonntag, 17. Mai 2026, 20.15 Uhr, mit Claus von Wagner einer der renommiertesten Kabarettisten Deutschlands. Die lange Liste seiner Auszeichnungen wurde erst kürzlich um den Deutschen Kleinkunstpreis (Sparte "Kabarett") erweitert. Er ist auf der Theaterbühne ebenso zu Hause wie in der TV-Satire: als Ensemblemitglied des ZDF-Satire-Flaggschiffs "heute-show" und als Gastgeber von "Die Anstalt". Seit Jahren ist er ein enger Wegbegleiter von Till Reiners und nun ist es an der Zeit, seinem Freund und Kollegen eine Sendung lang die Show zu stehlen. Als Gäste begrüßt er: Bastian Bielendorfer, Dr. Pop, Kristina Bogansky, Stefan Danziger und Miss Allie.Am Sonntag, 31. Mai 2026, 20.15 Uhr, übernimmt Ana Lucía die Moderation und begrüßt auf der Bühne: Max Uthoff, Florentine Osche, Nikita Miller, Maraam sowie die Comedy-Magier Siegfried & Joy. Ana Lucía gehört zu den Shootingstars der Stand-up-Comedy und ist nicht mehr aus der "Happy Hour" wegzudenken. 2024 wurde sie als "Senkrechtstarterin" mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet und soeben mit dem Förderpreis beim Deutschen Kleinkunstpreis. Bei der "XXL Comedy Nacht" hat sie vor 14.000 Leuten gespielt und war fürs ZDF unterwegs als Reporterin der "heute-show". Ana Lucía stellt die Fragen ihrer Generation und findet dabei nicht immer Antworten, aber immer einen guten Gag.Am Sonntag, 9. August 2026, bereitet Moritz Neumeier um 20.15 Uhr die Bühne für seine Gäste. Für manche ist er das "Enfant Terrible" der Stand-up-Comedy, für zahlreiche Jurys ein vielfach ausgezeichneter Künstler - für Till Reiners kongenialer Podcast- und Bühnenpartner und verlässlicher Freund. Seit rund einem Jahrzehnt begeistern die beiden mit ihren gemeinsamen improvisierten Bühnenshows und mit ihrem Podcast "Talk ohne Gast". Ehrensache, dass Moritz nun auch eine "Happy Hour" übernimmt.Das Finale der "Spezial"-Reihe am Sonntag, 23. August 2026, 20.15 Uhr, wird von Teresa Reichl moderiert. Die Kabarettistin aus der niederbayerischen Provinz bringt das nötige Kontrastprogramm in die Berliner Kulturbrauerei. Die Jury des Deutschen Kleinkunstpreises feiert sie als "angriffslustig und verletzlich, intellektuell und bodenständig" und ist damit bestens geeignet, eine "Happy Hour" zu moderieren.Die Sendungen sind jeweils ab Sendedatum ein Jahr lang in der 3satMediathek (https://www.3sat.de/kabarett/happy-hour) abrufbar.KontaktBei Fragen erreichen Sie Jessica Zobel, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 0152 - 34601010. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/tillreinershappyhourtakeover)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6269767