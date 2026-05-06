Bei Finanz- und Immobilienthemen gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Laut einer Studie des Kreditvermittlers Dr. Klein kaufen Männer eine Immobilie häufiger allein als Frauen. Und was die Baufinanzierung angeht, nennen Frauen deutlich mehr Unsicherheiten als Männer. Frauen legen in finanziellen Angelegenheiten ein deutlich geringeres Selbstbewusstsein an den Tag als Männer. So zeigt eine Umfrage des Kreditvermittlers Dr. Klein, dass nur 21% der weiblichen Befragten von sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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