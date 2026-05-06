LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal sei im erwarteten Rahmen geblieben, schrieb Guillaume Galland am Mittwoch. Gedämpft sei die operative Marge (Ebitda), die mit 1,7 Prozent unter dem Jahresziel von mindestens 2,5 Prozent liege. Der Ausblick sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012044747
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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