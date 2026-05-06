Größte private Finanzierungsrunde eines dedizierten industriellen Quantenprozessorunternehmens, mit Beteiligung von Intel Capital und In-Q-Tel (IQT)

Finanzierung der VIO-Technologie zur Bereitstellung der leistungsstärksten Prozessoren der Welt für Quantencomputing im Hyperscale-Maßstab und KiloFab, die weltgrößte dedizierte Quantenfabrik mit offener Architektur.

QuantWare, das führende Unternehmen für industrielle Quantenprozessoren, gab heute eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 178 Millionen USD (152 Millionen EUR) bekannt. Dies folgt auf die Ankündigung von VIO-40K, einer Quantenprozessor-Architektur für 10.000 Qubits, die 100-mal größer ist als der heutige Stand der Technik. Das Unternehmen entwickelt KiloFab, die weltgrößte dedizierte Quantenfabrik mit offener Architektur, wodurch sich die Produktionskapazität des Unternehmens verzwanzigfacht, um die starke globale Kundennachfrage decken zu können.

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QuantWare co-founders Matthijs Rijlaarsdam (CEO) and Alessandro Bruno (CTO), pictured outside of QuantWare's KiloFab facility in Delft, Netherlands.

QuantWare ist das einzige Unternehmen, das modulare Quantenprozessoren mit offener Architektur im industriellen Maßstab entwickelt, fertigt und integriert. Seine proprietäre VIO-Technologie eine modulare Quantenprozessor-Architektur ermöglicht die Entwicklung der leistungsstärksten Quantenprozessoren der Welt, die die höchste Rechenleistung pro Watt bieten.

VIO wurde als offene Plattform konzipiert, die die Qubit-Chiplets und Designs Dritter skalieren kann, und macht die leistungsstärksten Quantenprozessoren (QPUs) für die gesamte Branche nutzbar. QuantWare bedient die globale Quantenlieferkette über von QuantWare entwickelte QPUs, Auftragsfertigung und Chiplet-Packaging, wodurch Quantencomputing-Unternehmen über die VIO-Architektur von QuantWare skalieren können.

Bisher hat QuantWare an mehr als 50 Kunden in 20 Ländern geliefert, womit es der mengenmäßig weltgrößte kommerzielle QPU-Anbieter ist. Zu den Kunden von QuantWare zählen Quantencomputing-Unternehmen, nationale Technologieinstitute und große globale Technologiekonglomerate.

Zu bestehenden Investoren wie FORWARD.one und Invest-NL Deep Tech Fund, InnovationQuarter Capital, Ground State Ventures und Graduate Ventures gesellen sich in dieser Finanzierungsrunde unter anderem Intel Capital, IQT und ETF Partners. Diese Runde, die stark überzeichnet war, ist die größte private Finanzierungsrunde, die bisher von einem dedizierten Quantenprozessorunternehmen durchgeführt wurde.

"Im Bereich des supraleitenden Quantencomputing wird die Skalierung zunehmend durch Routing, Packaging und Herstellbarkeit beschränkt nicht nur durch das Qubit-Design", sagte Kike Miralles, Intel Capital. "QuantWare hat das früh erkannt und VIO entwickelt. Die Kombination aus technischer Ambition und Ausführung versetzt QuantWare in die Lage, zu dem Unternehmen zu werden, auf dem die Zukunft supraleitender Quantensysteme aufbaut."

"Der Aufbau eines globalen Computing-Hardware-Unternehmens erfordert unglaublichen Ehrgeiz. Das QuantWare-Team hat diese Ambition, und mit ihrer VIO-Technologie sind sie optimal aufgestellt, um die wachstumsstarke Quantenindustrie anzuführen. Als einer der ersten Unterstützer sind wir stolz, uns auch an dieser bisher größten Finanzierungsrunde, die je von einem dedizierten Quantenprozessorunternehmen durchgeführt wurde, zu beteiligen", sagte Robin van Boxsel, General Partner bei FORWARD.one

"Das Quantencomputing steht vor einem Wendepunkt und ist eine strategische Priorität für Nationen auf der ganzen Welt", sagte J.D. Englehart, Senior Director, IQT. "QuantWare hat sowohl die bahnbrechende Skalierungstechnologie mit VIO als auch die erforderliche industrielle Kapazität mit KiloFab. Das Unternehmen wird eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der globalen Quantenlieferkette spielen."

"Das Versprechen des Quantencomputing, die größten Herausforderungen der Menschheit zu bewältigen, kann erst eingelöst werden, wenn es im großen Maßstab entwickelt und bereitgestellt werden kann. Und genau daran arbeiten wir", sagte Matt Rijlaarsdam, CEO und Mitgründer von QuantWare. "VIO-40K wird Prozessoren mit 10.000 Qubits in einer offenen Architektur bereitstellen, auf der das gesamte Ökosystem aufbauen kann. Und KiloFab gibt uns die industrielle Produktionskapazität, um die schnell steigende globale Nachfrage zu decken. Dieses Fundraising unterstützt QuantWare und nähert auf diese Weise das gesamte Ökosystem dem Hyperscale-Quantencomputing an."

Über QuantWare

QuantWare ist das dedizierte Quantenprozessorunternehmen. Es wurde 2021 von Matt Rijlaarsdam und Alessandro Bruno als Spinout von QuTech an der TU Delft gegründet. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und integriert Quantenprozessoren basierend auf VIO der QPU-Architektur zur Skalierung supraleitender Qubits für Quantencomputing im industriellen Maßstab für das gesamte Ökosystem. QuantWare hat bisher mehr als 50 Kunden in 20 Ländern bedient und damit mehr Quantenprozessoren als jeder andere gewerbliche Anbieter ausgeliefert. QuantWare wird von Investoren wie Intel Capital und IQT finanziert und hat seinen Hauptsitz in Delft in den Niederlanden.

www.quantware.com

Über Intel Capital

Über drei Jahrzehnte hat Intel Capital mehr als 20 Milliarden USD in die Zukunft des Computing investiert und damit herausragende Startups in der Frühphase in vier zentralen Bereichen des Technologieökosystems gefördert: Halbleiter, Zukunftstechnologien, Geräte und Cloud. Unternehmen, die von Intel Capital unterstützt wurden, haben in dem letzten 10 Jahren einen Marktwert von mehr als 170 Milliarden USD aufgebaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.intelcapital.com, oder folgen Sie @Intelcapital.

Über IQT

IQT ist der gemeinnützige strategische Investor, auf den sich die US-amerikanische nationale Sicherheitsgemeinschaft und die Verbündeten Amerikas seit über 25 Jahren verlassen, um ihre technologischen Fragen und Bedürfnisse zu antizipieren und Lösungen zu finden. IQT identifiziert, bewertet und nutzt aufkommende kommerzielle Technologien, um Regierungspartnern erstklassige Fähigkeiten, Erkenntnisse und andere Dienste über eine einzigartige globale Investmentplattform bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.iqt.org.

Über ETF Partners

ETF Partners (The Environmental Technologies Fund) wurde 2005 gegründet und ist Europas ursprüngliche Venture-Capital-Gesellschaft für Nachhaltigkeit und Impact Investing. Über zwanzig Jahre hinweg haben wir uns eine Führungsposition bei der Förderung von Nachhaltigkeit durch Innovation erarbeitet. ETF Partners basiert auf der Überzeugung, dass Unternehmertum und Innovation wesentliche Komponenten sind, um den globalen Herausforderungen der Klimakrise zu begegnen. Wir fördern und unterstützen Europas Ökosystem aus wegweisenden Unternehmern, die innovative Lösungen schaffen, welche einen entscheidenden Beitrag für die Umwelt leisten können. Wir glauben an die transformative Kraft, die die Abstimmung von Gewinn und Zweckbestimmung haben kann, um eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Besuchen Sie: www.etfpartners.capital

Über FORWARD.one

FORWARD.one ist eine Venture-Capital-Gesellschaft im Bereich der Industrietechnik, die 2017 gegründet wurde. Mit einem Team, das unternehmerisches, technisches und finanzielles Know-how vereint, hat sich das Unternehmen zu einem der am stärksten kommerziell ausgerichteten und leistungsstärksten Technologieinvestoren Europas entwickelt.

Getrieben von dem Prinzip der fordernden Förderung und mutigen, unkonventionellen Einsätzen hat FORWARD.one gezeigt, dass außergewöhnliche Vermarktung Gewinner hervorbringt, die herausragende Renditen generieren. In Anbetracht dessen, dass Fond I und II zu den obersten 5 der europäischen VC-Fonds gehören, ist das Unternehmen ein begehrter Partner für Gründer, die die nächsten industriellen Spitzenreiter Europas aufbauen.

Forward.One. Wir nehmen Leistung ernst.

www.forward.one

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