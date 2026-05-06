ATLAS beteiligt sich als exklusiver Cornerstone-Investor an United Utilities' Aktienplatzierung und erhöht dadurch das bestehende Investment auf eine bedeutende Minderheitsbeteiligung.

ATLAS begrüßt die starke Unterstützung der Transaktion durch andere langfristige Aktionäre und wertet dies als eine Bestätigung des Investments in United Utilities und deren Wachstumsstrategie.

Das komplett finanzierte Kapitalinvestitionsprogramm von United Utilities ist die Grundlage für einen mehrjährigen Wachstumskurs1

ATLAS Infrastructure ("ATLAS") ist ein spezialisierter Global Listed Infrastructure-Investor, der im Namen von seinen Fonds und langjährigen institutionellen Kunden Kapital verwaltet. ATLAS ist seit 2019 in United Utilities plc ("UU") investiert. Nach der jüngsten Aktienplatzierung halten die aktiv verwalteten Konten von ATLAS ungefähr 6,6 der Stimm- und wirtschaftlichen Anteile an UU.

ATLAS begrüßt die neue Ausrichtung des UK-Wassersektors und freut sich über die Möglichkeit, den Investitionsplan des Managements von UU zu unterstützen. Dieser dient der Errichtung der kritischen Infrastruktur für die Ausweitung des privaten und industriellen Hausbaus in Nordwest-England. Außerdem können dadurch für die Nation wichtige Initiativen für KI-Datenzentren und nachhaltig Energie unterstützt werden.

ATLAS begrüßt die Entscheidung von UU, neue Aktien auszugeben, um das Investitionsprogramm durch eine Erhöhung des Eigenkapitals und höhere finanzielle Flexibilität bis zur Beendigung von AMP8 im Jahr 2030 zu beschleunigen. ATLAS freut sich auf die Vertiefung der Beziehung durch die Rolle als Cornerstone-Investor bei der jüngsten Aktienplatzierung.

"Der Wassersektor steht weltweit unter erheblichem Druck und muss gleichzeitig Herausforderungen durch Bevölkerungswachstum und Klimawandel meistern, da die Anforderungen an die Einhaltung von Umweltauflagen ständig steigen. Wir freuen uns, dass wir United Utilities die erforderlichen Finanzmittel bereitstellen konnten, um ihr Investitionsprogramm zu beschleunigen und den Anforderungen gerecht zu werden, die Erwartungen von Kunden, Regulatoren und Behörden zu erfüllen."

- Rod Chisholm, Partner ATLAS Infrastructure

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