Novatus Global Limited ("Novatus", "Novatus Global" oder "Unternehmen"), ein preisgekrönter Anbieter von RegTech-Lösungen und Beratungsdienstleistungen für globale Finanzinstitute, wurde mit dem King's Award for Enterprise ausgezeichnet.

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Novatus ist eines von nur 185 britischen Unternehmen, die 2026 mit dem renommierten "King's Award for Enterprise" gewürdigt werden. Die heute (Mittwoch, 6. Mai) bekannt gegebene Auszeichnung würdigt die herausragenden Innovationsleistungen des Unternehmens.

Novatus Global wurde 2019 gegründet und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in London, den USA, Australien und Indien. Innerhalb von wenigen Jahren konnte sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner vieler weltweit führenden Banken, Asset-Manager und Finanzinstitute etablieren. Sein Flaggschiffprodukt Novatus En:ACT ist eine marktführende SaaS-Plattform, die umfassende Assurance in Echtzeit für alle weltweiten Transaktionsmeldesysteme bietet. Das Unternehmen hat seine Stellung als führender Innovator gefestigt, untermauert durch eine hohe Kundenakzeptanz und einen Umsatz, der sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt hat.

"Der Erhalt des King's Award for Enterprise in Innovation eine der höchsten Auszeichnungen Großbritanniens für herausragende unternehmerische Leistungen ist eine besondere Ehre", so Matthew Ranson, Mitbegründer und Co-CEO von Novatus. "Dieser Preis würdigt die herausragende Arbeit unseres Teams beim Aufbau von En:ACT einer Plattform, die einen neuen Ansatz für die regulatorische Berichterstattung globaler Finanzinstitute etabliert sowie die Arbeit unserer Beratungsteams, die Unternehmen bei der Transformation unterstützen. Dies bestätigt nicht nur die Innovationskraft britischer Unternehmen, sondern auch das Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkeit, im gesamten Finanzsystem für mehr Genauigkeit, Transparenz und Vertrauen zu sorgen."

"Die Auszeichnung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg von einem Zwei-Personen-Start-up zu einem globalen Technologie- und Beratungsunternehmen. Wir sind dem König für diese Anerkennung sehr dankbar", fügte Andrew Hedley, Mitbegründer und Co-CEO von Novatus, hinzu. "Sie bestätigt die Tragweite unserer Innovation, die Finanzunternehmen dabei hilft, kostspielige Fehlerzyklen zu überwinden und zu datengestützter Assurance in Echtzeit überzugehen zum Nutzen von Aufsichtsbehörden, Institutionen und der Gesellschaft insgesamt. Vor allem aber ist der Preis eine Hommage an unsere Mitarbeiter, deren Know-how und Ehrgeiz unser Wachstum stetig vorantreiben und unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten."

Im Jahr 2023 wurden die bis dahin als "Queen's Awards for Enterprise" bekannten Auszeichnungen umbenannt, um das Engagement von König Charles III. für die Fortführung des Vermächtnisses von Königin Elizabeth II. bei der Ehrung hervorragender britischer Unternehmen zum Ausdruck zu bringen.

Die King's Awards for Enterprise, die nun bereits zum 60. Mal verliehen werden, gelten nach wie vor als die prestigeträchtigsten Auszeichnungen für Unternehmen in Großbritannien. Die ausgezeichneten Unternehmen dürfen das begehrte King's Awards-Emblem in den nächsten fünf Jahren führen und damit Kunden, Partner und globale Märkte auf ihre herausragende Leistung aufmerksam machen. Die Bewerbungsrunde für das Jahr 2027 beginnt am 6. Mai 2026.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.gov.uk/kings-awards-for-enterprise.

Über Novatus Global Limited

Novatus Global wurde 2019 gegründet und ist in London ansässig. Der weltweit führende Anbieter von Software und strategischen Beratungsdienstleistungen unterstützt die größten Finanzinstitute der Welt dabei, ihre komplexesten regulatorischen und strategischen Herausforderungen zu bewältigen. Seine Expertise umfasst die Bereiche Transaktionsberichterstattung, Daten und KI, Risiko, Compliance, ESG sowie Strategie und Operations. Das Unternehmen liefert Lösungen, die betriebliche Exzellenz und eine nachweisbare Compliance fördern. Die preisgekrönte SaaS-Plattform Novatus En:ACT hilft Unternehmen dabei, eine präzise, vollständige und fristgerechte Transaktionsberichterstattung für alle globalen Meldepflichten zu gewährleisten. Novatus Global verbindet modernste Technologie mit einzigartiger Branchenexpertise und sorgt so dafür, dass Kunden den schnelllebigen regulatorischen Anforderungen gerecht werden und Risiken wirksam minimieren können. Weltweit führende Institutionen vertrauen auf Novatus Global, um ihre geschäftskritischen Pflichten zu erfüllen, ihre Transaktionsberichterstattung zu optimieren, ihre Geschäftsabläufe zu rationalisieren und in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

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Andrew Hedley

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